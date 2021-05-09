В Киеве прошла акция с красными флагами возле памятника Ватутину. Нардепы ОПзЖ приехали туда на военных машинах

В Киеве возле памятника советскому генералу Николаю Ватутину состоялась акция с красными флагами и возложением цветов. В ней приняли участие народные депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Об этом сообщает «Левый берег».

Участники акции провели минуту молчания и возложили к памятнику цветы. Некоторые из них также скандировали «Слава освободителю Киева! Трижды слава, слава, слава!»

Нардепы ОПзЖ приехали к памятнику на машинах, стилизованных под военные, с надписью «С Днем победы». На авто также были закреплены флаг Украины, партийная символика и красные флаги. Авто проехали по улицам Киева, их сопровождала охрана. Среди нардепов, в частности, присутствовали Виктор Медведчук, Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Илья Кива и Сергей Левочкин.

ТАСС сообщает, что сотрудники российского посольства в Киеве тоже приняли участие в возложении цветов.

Саму акцию ОПзЖ транслировала на своем YouTube-канале.

Красные флаги также выявили в Житомирской, Запорожской и Николаевской областях, сообщили в Нацполиции.

По данным правоохранителей, в Николаевской области местная жительница на крыше дома закрепила флаг красного цвета с коммунистической символикой и установила две фотографии с георгиевской лентой. В Житомирской области на территории предприятия «Автосвіт» на флагштоке один из сотрудников тоже разместил красный флаг. А в Запорожье флаг установили у памятника «Воинам-автомобилистам».

В полиции сообщили, что по всем этим трем событиям открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Украине действует запрет на использование символики тоталитарных режимов. В частности, статья 436-1 УКУ устанавливает, что изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов наказывается лишением свободы на срок до 5 лет.