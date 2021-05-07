Полиция Киева: Заявок на масштабные акции 9 мая не поступало, порядок будут охранять стандартные патрули

Полиция Киева заявила, что заявок на проведение в Киеве 9 мая масштабных акций, приуроченных ко Дню победы над нацизмом, пока не поступало.
Об этом Интерфакс-Украина сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.
«У нас есть ряд заявок на проведение мероприятий 9 мая, они стандартные. Состоится панихида в 8 утра в парке Славы возле Могилы неизвестного солдата, организованная Украинской православной церковью (МП). В 9 часов — торжественное возложение цветов», — рассказал Крищенко.
Он добавил, что заявлены несколько небольших акций, в каждой из которых планируется участие около 200 человек. Наиболее массовым мероприятием станет возложение цветов в парке Славы, организованное киевской организацией ветеранов Украины. В минувшем году в таком мероприятии приняли участие около 300 человек.
Руководитель столичной полиции сообщил, что правопорядок в Киеве будет обеспечивать стандартное количество нарядов полиции, усиленное патрулями Национальной гвардии.
По его словам, в парке Славы будут дежурить кинологи, взрывотехники, а при необходимости будут проводиться поверхностные проверки, чтобы избежать каких-либо конфликтных ситуаций.
Крищенко также напомнил о запрете символики тоталитарного режима, в том числе, георгиевской ленты, за использование которой предполагается административная ответственность.
Что касается мероприятий 8 мая, то, по словам Крищенко, они будут только официальными, на нескольких локациях, точной информации относительно их проведения пока нет.
- В прошлом году День победы над нацизмом прошел спокойно. В Одессе полиция блокировала автопробег, организованный партией ОПзЖ. В Киеве возлагали цветы, а митрополит УПЦ Московского патриархата Онуфрий провел молебен в парке Славы.