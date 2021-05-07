Поліція Києва: Заявки на масштабні акції 9 травня не надходили, порядок охоронятимуть стандартні патрулі

Поліція Києва заявила, що заявок на проведення в Києві 9 травня масштабних акцій, приурочених до Дня перемоги над нацизмом, поки не надходило.
Про це Інтерфакс-Україна повідомив начальник столичної поліції Андрій Крищенко.
«У нас є низка заявок на проведення заходів 9 травня, вони стандартні. Відбудеться панахида о 8-й ранку в парку Слави біля Могили невідомого солдата, організована Українською православною церквою (МП). О 9 годині — урочисте покладання квітів», — розповів Крищенко.
Він додав, що заявлені кілька невеликих акцій, в кожній з яких планується участь близько 200 осіб. Наймасовішим заходом стане покладання квітів у парку Слави, організоване київською організацією ветеранів України. Минулого року в такому заході взяли участь близько 300 осіб.
Керівник столичної поліції повідомив, що правопорядок в Києві буде забезпечувати стандартна кількість нарядів поліції, які посилять патрулями Національної гвардії.
За його словами, в парку Слави чергуватимуть кінологи, вибухотехніки, а за необхідності будуть проводитися поверхневі перевірки, щоб уникнути будь-яких конфліктних ситуацій.
Крищенко також нагадав про заборону символіки тоталітарного режиму, зокрема георгіївської стрічки, за використання якої передбачається адміністративна відповідальність.
Що стосується заходів 8 травня, то, за словами Крищенка, вони будуть тільки офіційними, на декількох локаціях, точної інформації про їх проведення поки немає.
- Торік День перемоги над нацизмом пройшов спокійно. В Одесі поліція блокувала автопробіг, організований партією ОПзЖ. У Києві покладали квіти, а митрополит УПЦ Московського патріархату Онуфрій провів молебень у парку Слави.