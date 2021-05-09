Украина отмечает День победы над нацизмом. Зеленский выступил с обращением

В Украине сегодня, 9 мая, отмечают 76-ю годовщину Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. По стране официально запланировано более 555 мероприятий с участием более 60 тысяч людей.

Президент Владимир Зеленский по этому случаю выступил с видеообращением к украинцам.

Лидер государства отметил, что в составе Антигитлеровской коалиции воевали около 7 млн украинцев, а в целом война унесла жизни 8 млн украинцев. Он отметил, что для Украины победа над нацизмом — это благодарность без границ, сроков давности или географического деления.

«Что для нас победа над нацизмом? Это благодарность, которая не имеет границ. Это благодарность предкам за изгнание нацистов из Харькова, Донецка, Одессы и Крыма, из Киева и Львова. Это память о страшной цене победы. Это выстраданное сокровище», — заявил Зеленский.

Президент часть речи посвятил и войне на Донбассе. Он надеется, что вскоре города Луганской и Донецкой областей смогут праздновать две даты освобождения. Он верит, что героизм предков дал силу новому поколению украинских военных и они смогут защитить страну.

Также Зеленский на площади Славы в Киеве почтил память погибших, возложив цветы к Вечному огню.

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Предыдущий слайд Следующий слайд Показать на весь экран Пресс-служба Офиса президента Украины

В Министерстве внутренних дел утром заявили, что по стране запланировано уже 667 мероприятий.