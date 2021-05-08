Более 13 тысяч правоохранителей будут следить за порядком 8 и 9 мая. Ожидается свыше 800 мероприятий

Министерство внутренних дел привлечет более 13 тысяч правоохранителей к обеспечению порядка 8 и 9 мая — в День памяти и примирения и 76-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом сообщает Нацполиция.

На 8 мая в стране запланировано 341 мероприятие с участием более 13 тысяч граждан. За порядком будут следить более 2 тысяч полицейских, военнослужащих Национальной гвардии и курсантов МВД.

На 9 мая ожидается 555 мероприятий с участием более 60 тысяч людей. Следить за порядком будут 7,3 тысячи полицейских и 3 тысячи нацгвардейцев.

Правоохранители напомнили о запрете на использование коммунистической и нацистской символики.