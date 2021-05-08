Понад 13 тисяч правоохоронців стежитимуть за порядком 8 і 9 травня. Очікується більше ніж 800 заходів

Міністерство внутрішніх справ залучить понад 13 тисяч правоохоронців до забезпечення громадського порядку 8 і 9 травня — у День памʼяті та примирення і 76-у річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Про це повідомляє Нацполіція.
На 8 травня у країні заплановано 341 захід за участю понад 13 тисяч громадян. За порядком стежитимуть понад 2 тисячі поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії і курсантів МВС.
На 9 травня очікується 555 заходів за участю понад 60 тисяч людей. За порядком стежитимуть 7,3 тисячі поліцейських і 3 тисячі нацгвардійців.
Правоохоронці нагадали про заборону на використання комуністичної та нацистської символіки.
- Раніше в поліції Києва повідомили, що заявок на масштабні акції 9 травня не надходило, а порядок охоронятимуть стандартні патрулі.
- Торік День перемоги над нацизмом пройшов спокійно. В Одесі поліція блокувала автопробіг, організований партією ОПзЖ. У Києві покладали квіти, а митрополит УПЦ Московського патріархату Онуфрій провів молебень у парку Слави.