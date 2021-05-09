Україна відзначає День перемоги над нацизмом. Зеленський виступив зі зверненням

В Україні сьогодні, 9 травня, відзначають 76-ту річницю Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. В країні офіційно заплановано більше 555 заходів за участю понад 60 тисяч людей.
Президент Володимир Зеленський з цієї нагоди виступив із відеозверненням до українців.
Лідер держави зазначив, що у складі Антигітлерівської коаліції воювали близько 7 млн українців, а в цілому війна забрала життя 8 млн українців. Він зазначив, що для України перемога над нацизмом — це вдячність без кордонів, строків давності або географічного розподілу.
«Що для нас перемога над нацизмом? Це подяка, яка не має кордонів. Це подяка предкам за вигнання нацистів з Харкова, Донецька, Одеси та Криму, з Києва і Львова. Це памʼять про страшну ціну перемоги. Це вистражданий скарб», — заявив Зеленський.
Президент частину промови присвятив війні на Донбасі. Він сподівається, що незабаром міста Луганської і Донецької областей зможуть святкувати дві дати звільнення. Він вірить, що героїзм предків дав силу новому поколінню українських військових і вони зможуть захистити країну.
Також Зеленський на площі Слави в Києві вшанував пам'ять загиблих, поклавши квіти до Вічного вогню.
У Міністерстві внутрішніх справ вранці заявили, що по країні заплановано вже 667 заходів.
- У містах України 9 травня за порядком будуть стежити майже 13 тисяч правоохоронців. Раніше в поліції Києва повідомили, що заявок на масштабні акції 9 травня не надходило.
- Торік День перемоги над нацизмом пройшов спокійно. В Одесі поліція блокувала автопробіг, організований партією ОПзЖ. У Києві покладали квіти, а митрополит УПЦ Московського патріархату Онуфрій провів молебень у парку Слави.