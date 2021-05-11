ОПзЖ назвала обшуки вдома у Медведчука «помстою і розправою» і повʼязала це з акціями 9 травня

Партія «Опозиційна платформа — За життя» назвала обшуки вдома у Віктора Медведчука 11 травня і підозру йому «помстою і розправою». Про це йдеться в заяві партії.

Обшуки також відбулися в офісах партії та у члена її політради Тараса Козака, йому теж підписали підозру.

«Такі дії влади — відверта і цинічна політична розправа над опозиційним політиком», — наголосили в ОПзЖ.

Партія повʼязала ці дії зі своїми акціями на 9 травня (День перемоги над фашизмом) — «влада переконалася, що ідеї ОПзЖ розділяє і підтримує переважна частина нашого суспільства». Нагадаємо, що в Києві така акція відбулась з червоними прапорами біля пам’ятника Ватутіну, на ній був присутній Медведчук та інші нардепи партії: Юрій Бойко, Вадим Рабінович, Ілля Кива, Сергій Льовочкін.

«Уже через день після цього влада відповіла політичними репресіями проти Віктора Медведчука», — додали в партії.