Глава СБУ Баканов: Медведчук передавал России секретные данные о воинском подразделении ВСУ

Депутат «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук передавал России данные о засекреченном воинском подразделении ВСУ.
Об этом на брифинге заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.
По данным следствия, Медведчук в августе 2020 года через однопартийца Тараса Козака передал России данные о расположении засекреченного подразделения, данные о его подготовке и личном составе. Козак в этот момент находился в РФ.
«Такой себе подарок для спецслужб России», — заявил Баканов.
Также он добавил, что сейчас Козак, скорее всего, находится в России.
- 11 мая СБУ провела обыски в доме Медведчука. Позднее генеральный прокурор сообщила, что подписала подозрение Медведчуку и Козаку в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму. Медведчуку должны вручить ходатайство о содержании под стражей. Сейчас депутатов ищут.
- ОПзЖ, как и в случае с санкциями против телеканалов Козака/Медведчука, опять заявила о «политической мести и расправе».