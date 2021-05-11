Глава СБУ Баканов: Медведчук передавал России секретные данные о воинском подразделении ВСУ

Депутат «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук передавал России данные о засекреченном воинском подразделении ВСУ.

Об этом на брифинге заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

По данным следствия, Медведчук в августе 2020 года через однопартийца Тараса Козака передал России данные о расположении засекреченного подразделения, данные о его подготовке и личном составе. Козак в этот момент находился в РФ.

«Такой себе подарок для спецслужб России», — заявил Баканов.

Также он добавил, что сейчас Козак, скорее всего, находится в России.