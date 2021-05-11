Голова СБУ Баканов: Медведчук передавав Росії секретні дані про військовий підрозділ ЗСУ

Депутат «Опозиційної платформи — За життя» Віктор Медведчук передавав Росії дані про засекречений військовий підрозділ ЗСУ.

Про це на брифінгу заявив голова Служби безпеки України Іван Баканов.

За даними слідства, Медведчук у серпні 2020 років через однопартійця Тараса Козака передав Росії дані про розташування засекреченого підрозділу, його підготовку й особовий склад. Козак тоді перебував у РФ.

«Такий собі подарунок для спецслужб Росії», — заявив Баканов.

Також він додав, що зараз Козак, найімовірніше, перебуває саме в Росії.