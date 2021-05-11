СБУ рассказала о третьем эпизоде по Медведчуку — связан с вербовкой украинцев, которые ехали в Россию

Народному депутату Украины партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку предъявлено обвинение по трем эпизодам. Последний из них касается безопасности государства в информационной сфере и защиты в гибридной войне против РФ.

Об этом во время брифинга заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

Речь идет о подготовке проекта «Промінь», в рамках которого хотели создать сеть агентов влияния в пользу России.

«На первый взгляд, речь идет о создании организации, которая заботится об украинцах, которые едут работать и учиться в Россию. То есть налаживать сотрудничество и обмен человеческими ресурсами между нашими странами. Но истинная цель — создание сети агентов влияния в пользу РФ через трудовых мигрантов, которые туда едут из Украины», — заявил Баканов.

По его словам, через этот «Промінь» планировали собирать личные данные украинцев, вербовать их, влиять на внутреннюю политику, распространяя через них пропаганду РФ или информацию, которая выгодна России.

«Это однозначно антиукраинская деятельность», — подчеркнул глава СБУ и добавил, что рукописные правки на тексте проекта выполнены рукой Медведчука — по выводам экспертов.

СБУ

Первые два эпизода касаются незаконной добычи газа в оккупированном Крыму и передачи России секретных данных о воинском подразделении ВСУ. Лично подозрение ему не вручили. Известно, что Медведчук находится в Украине, однако где именно — пока выясняют.