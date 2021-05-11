СБУ рассказала о третьем эпизоде по Медведчуку — связан с вербовкой украинцев, которые ехали в Россию

Народному депутату Украины партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку предъявлено обвинение по трем эпизодам. Последний из них касается безопасности государства в информационной сфере и защиты в гибридной войне против РФ.
Об этом во время брифинга заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.
Речь идет о подготовке проекта «Промінь», в рамках которого хотели создать сеть агентов влияния в пользу России.
«На первый взгляд, речь идет о создании организации, которая заботится об украинцах, которые едут работать и учиться в Россию. То есть налаживать сотрудничество и обмен человеческими ресурсами между нашими странами. Но истинная цель — создание сети агентов влияния в пользу РФ через трудовых мигрантов, которые туда едут из Украины», — заявил Баканов.
По его словам, через этот «Промінь» планировали собирать личные данные украинцев, вербовать их, влиять на внутреннюю политику, распространяя через них пропаганду РФ или информацию, которая выгодна России.
«Это однозначно антиукраинская деятельность», — подчеркнул глава СБУ и добавил, что рукописные правки на тексте проекта выполнены рукой Медведчука — по выводам экспертов.
Первые два эпизода касаются незаконной добычи газа в оккупированном Крыму и передачи России секретных данных о воинском подразделении ВСУ. Лично подозрение ему не вручили. Известно, что Медведчук находится в Украине, однако где именно — пока выясняют.
- 11 мая 2021 года СБУ провела обыски дома у Виктора Медведчука и Тараса Козака. Им подписаны подозрения — они касаются трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.
- По данным СБУ, Козак выехал из Украины в Россию и не планирует возвращаться. Медведчук находится в Украине, его точное местонахождение выясняют.
- 19 февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Санкции ввели по статье о финансировании терроризма. СБУ уточнила, что речь идет о финансировании «ЛНР» через поставки угля.
- 2 февраля 2021 года санкции ввели против нардепа от ОПзЖ, близкого соратника Медведчука — Тараса Козака, а также его телеканалов: «112 Украина», ZIK и NewsOne.