СБУ розповіла про третій епізод щодо Медведчука — повʼязаний з вербуванням українців, які їхали до Росії

Народному депутату України партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктору Медведчуку висунули звинувачення за трьома епізодами. Останній з них стосується безпеки держави в інформаційній сфері та захисту в гібридній війні проти РФ.

Про це на брифінгу заявив глава Служби безпеки України Іван Баканов.

Ідеться про підготовку проєкту «Промінь», у рамках якого хотіли створити мережу агентів впливу на користь Росії.

«На перший погляд, ідеться про створення організації, що опікується українцями, які їдуть працювати та навчатися до Росії. Тобто налагоджувати співпрацю й обмін людськими ресурсами між нашими країнами. Але справжня мета — створення мережі агентів впливу на користь РФ через трудових мігрантів, які туди їдуть з України», — заявив Баканов.

За його словами, через цей «Промінь» планували збирати особисті дані українців, вербувати їх, впливати на внутрішню політику, поширюючи через них пропаганду РФ або інформацію, яка вигідна Росії.

«Це однозначно антиукраїнська діяльність», — наголосив глава СБУ. Він додав, що рукописні правки на тексті проєкту виконані рукою Медведчука — за висновками експертів.

СБУ

Перші два епізоди стосуються незаконного видобутку газу в окупованому Криму та передачі Росії секретних даних про військовий підрозділ ЗСУ. Особисто підозру Медведчуку не вручили. Відомо, що він перебуває в Україні, однак де саме — поки зʼясовують.