СБУ: Медведчук перебуває в Україні, а Козак виїхав до Росії й повертатися не збирається

Нардеп Тарас Козак перебуває в Росії, а нардеп Віктор Медведчук, у якого у вівторок провели обшуки, знаходиться в Україні.
Про це на брифінгу повідомив голова СБУ Іван Баканов.
«За нашою інформацією Тарас Козак перебуває на території Російської Федерації. Можливо, він виїхав з території РФ на відпочинок, але не планує, на жаль, повертатися в Україну», — заявив Баканов.
Стосовно Медведчука, голова СБУ повідомив, що наразі спецслужба встановлює його місцеперебування, але, за попередніми даними, Медведчук знаходиться в Україні. Також Баканов зазначив, що згідно з законодавством, підозру Медвечуку надсилали за місцем реєстрації та місцем роботи (Верховна Рада).
- У вівторок, 11 травня, Служба безпеки України провела обшуки в будинку, де проживає Віктор Медведчук. Офіс генпрокурора повідомив, що Медведчука та Козака підозрюють у держзраді та розграбуванні надр, що належать народу України. Мова йде про незаконне добування газу в окупованому Криму.
- 19 лютого 2021 року Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Санкції запровадили за статтею про фінансування тероризму. СБУ уточнила, що йдеться про фінансування «ЛНР» через постачання вугілля.
- Секретар РНБО Данілов заявив, що дизпаливом з російського заводу родини Медведчука заправляють російські танки, що перебувають на тимчасово окупованій території Донбасу.
- 2 лютого 2021 року санкції ввели проти нардепа від ОПзЖ, близького соратника Медведчука — Тараса Козака, а також його телеканалів: «112 Україна», ZIK і NewsOne.