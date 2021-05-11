СБУ: Медведчук находится в Украине, а Козак уехал в Россию и возвращаться не собирается

Нардеп Тарас Козак находится в России, а нардеп Виктор Медведчук, у которого во вторник провели обыски, сейчас в Украине.

Об этом на брифинге сообщил председатель СБУ Иван Баканов.

«По нашей информации Тарас Козак находится на территории Российской Федерации. Возможно, он уехал с территории РФ на отдых, но не планирует, к сожалению, возвращаться в Украину», — заявил Баканов.

Насчет Медведчука, глава СБУ сообщил, что сейчас спецслужба устанавливает его местонахождение, но, по предварительным данным, Медведчук находится в Украине. Также Баканов отметил, что, согласно законодательству, подозрение Медведчуку присылали по месту регистрации и месту работы (Верховная Рада).