СБУ: Медведчук находится в Украине, а Козак уехал в Россию и возвращаться не собирается

Нардеп Тарас Козак находится в России, а нардеп Виктор Медведчук, у которого во вторник провели обыски, сейчас в Украине.
Об этом на брифинге сообщил председатель СБУ Иван Баканов.
«По нашей информации Тарас Козак находится на территории Российской Федерации. Возможно, он уехал с территории РФ на отдых, но не планирует, к сожалению, возвращаться в Украину», — заявил Баканов.
Насчет Медведчука, глава СБУ сообщил, что сейчас спецслужба устанавливает его местонахождение, но, по предварительным данным, Медведчук находится в Украине. Также Баканов отметил, что, согласно законодательству, подозрение Медведчуку присылали по месту регистрации и месту работы (Верховная Рада).
- Во вторник, 11 мая, Служба безопасности Украины провела обыски в доме, где проживает Виктор Медведчук. Офис генпрокурора сообщил, что Медведчука и Козака подозревают в госизмене и разграблении недр, принадлежащих народу Украины. Речь идет о незаконной добыче газа в оккупированном Крыму.
- 19 февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Санкции ввели по статье о финансировании терроризма. СБУ уточнила, что речь идет о финансировании «ЛНР» через поставки угля.
- Секретарь СНБО Данилов заявил, что дизтопливом с российского завода семьи Медведчука заправляют российские танки, которые находятся на временно оккупированной территории Донбасса.
- 2 февраля 2021 года санкции ввели против нардепа от ОПзЖ, близкого соратника Медведчука — Тараса Козака, а также его телеканалов: «112 Украина», ZIK и NewsOne.