США запровадили санкції проти соратника Медведчука — нардепа Козака, і ще одного депутата від ОПзЖ

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти нардепів від «Опозиційного блоку — За життя» Тараса Козака й Олега Волошина.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну США.

Санкції запровадили відповідно до указу президента США Джо Байдена про блокування активів осіб, які сприяють деструктивній діяльності Росії проти інших країн. Також санкції застосовані до ексзаступника секретаря РНБО Володимира Сівковича та колишнього нардепа-регіонала Володимира Олійника.

У відомстві заявили, що Росія доручила своїм розвідувальним службам «завербувати нинішніх і колишніх українських урядовців», аби підготуватися до приходу до влади в Україні та контролювати критично важливу інфраструктуру України за допомогою окупаційних російських сил.

«Козак, який контролює кілька телеканалів в Україні, підтримав план ФСБ очорнити високопоставлених членів найближчого оточення президента Володимира Зеленського, звинувачуючи їх у неефективному управлінні країною під час пандемії COVID-19. Крім того, Козак використав свої канали для поширення хибних фактів про вибори у США у 2020 році, які вперше озвучив підсанкційний у США [нардеп] Андрій Деркач. Козак спробував навʼязати твердження Деркача, ретранслюючи хибні факти про кандидатів у президенти США. Увесь 2020 рік Козак працював разом з агентами ФСБ», — заявили у відомстві.

Волошин, на думку Мінфіну США, співпрацював із підсанкційним росіянином Костянтином Килимником і координував передачу інформації для впливу на вибори у США за вказівкою Росії.

Олійника Штати звинувачують у зборі та передачі Росії інформації про критичну інфраструктуру України, Сівковича — у співпраці з Деркачем з метою вплинути на вибори у США.