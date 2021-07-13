Суд арестовал имущество депутата от ОПзЖ Козака. Его подозревают в государственной измене

Печерский райсуд Киева арестовал движимое и недвижимое имущество народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака, которого объявили в розыск.
Его подозревают в пособничестве в государственной измене и разграблении национальных ресурсов, сообщает Интерфакс-Украина.
Решение приняли по ходатайству Офиса генпрокурора.
В феврале 2021 года Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против Виктора Медведчука и Тараса Козака в связи с расследованием СБУ в отношении финансирования терроризма.
Перед тем санкции ввели только против Козака, в частности, ограничения касались компаний, которые владеют телеканалами «ZIK»«112 Украина» и «NewsOne».
- 11 мая СБУ провела обыски дома у Виктора Медведчука и Тараса Козака. Им подписаны подозрения — они касаются трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором. Речь идет о незаконной добыче газа в оккупированном Крыму, передаче России секретных данных о воинском подразделении ВСУ и вербовке украинцев, которые уехали в Россию.
- Медведчука отправили под домашний арест, а Козака не могут найти. После судебного заседания Медведчук сообщил, что его соратник находится на лечении в Беларуси.
- Информацию о якобы лечении Козака в Беларуси ранее опровергала и генпрокурор Ирина Венедиктова: «У нас оперативная информация другая».