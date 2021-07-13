Суд арестовал имущество депутата от ОПзЖ Козака. Его подозревают в государственной измене

Печерский райсуд Киева арестовал движимое и недвижимое имущество народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака, которого объявили в розыск.

Его подозревают в пособничестве в государственной измене и разграблении национальных ресурсов, сообщает Интерфакс-Украина.

Решение приняли по ходатайству Офиса генпрокурора.

В феврале 2021 года Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против Виктора Медведчука и Тараса Козака в связи с расследованием СБУ в отношении финансирования терроризма.

Перед тем санкции ввели только против Козака, в частности, ограничения касались компаний, которые владеют телеканалами «ZIK»«112 Украина» и «NewsOne».