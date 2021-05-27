«Оперативная информация другая». Генпрокурор Венедиктова опровергла слова Медведчука о лечении Козака в Беларуси

Народный депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарас Козак, которого подозревают в государственной измене, не находится в Беларуси на лечении, о чем говорил его однопартиец, также фигурант уголовного производства, Виктор Медведчук.

Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова в интервью телеканалу «Украина 24».

«Последняя информация, которая доходила до меня из СМИ, — господин Медведчук говорил, что он [Козак] находится на больничном, лечится в Беларуси. Но у нас оперативная информация другая, и она еще не стала предметом уголовных производств», — рассказала генпрокурор.