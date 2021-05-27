«Оперативна інформація інша». Генпрокурор Венедіктова спростувала слова Медведчука про лікування Козака в Білорусі

Народний депутат від партії «Опозиційна платформа — За життя» Тарас Козак, якого підозрюють у державній зраді, не перебуває в Білорусі на лікуванні, про що говорив його однопартієць, також фігурант кримінального провадження, Віктор Медведчук.

Про це заявила генпрокурор Ірина Венедіктова в інтерв’ю телеканалу «Україна 24».

«Остання інформація, яка доходила до мене зі ЗМІ, — пан Медведчук казав, що він [Козак] перебуває на лікарняному, лікується в Білорусі. Але у нас оперативна інформація інша, і вона ще не стала предметом кримінальних проваджень», — розповіла генпрокурор.