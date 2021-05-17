Нардеп Козак офіційно не перебуває на лікарняному або у відпустці. Медведчук стверджував, що той лікується в Білорусі

Народний депутат Тарас Козак, якого підозрюють у державній зраді, офіційно не перебуває ані у відпустці, ані у відрядженні, ані на лікарняному. Проте в Україні його наразі немає.

Про це йдеться у відповіді апарату Верховної Ради на запит «Бабеля».

Соратник Козака Віктор Медведчук на суді стверджував, що той перебуває у Білорусі на лікуванні.

У Раді повідомили, що у період з 17 листопада 2020 року до 13 травня 2021 Козак був у відпустці за свій рахунок з 16 до 18 лютого. Також він 5 разів оформлював відрядження для роботи з виборцями: з 20 до 29 листопада 2020 року, з 25 грудня до 3 січня 2021 року, з 19 лютого до 28 лютого 2021 року, з 19 березня до 28 березня 2021 року та з 16 квітня до 25 квітня 2021 року.