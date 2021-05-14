На Медведчука надягли електронний браслет

На підозрюваного у державній зраді нардепа «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука, якому напередодні обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, наділи електронний пристрій стеження.
Про це повідомив заступник директора департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало у коментарі «Українській правді».
«Поліція Києва надягла на Медведчука електронний засіб контролю, і він перебуває, згідно з рішення суду, під домашнім арештом», — додав Тракало.
Напередодні після засідання суду Медведчук розповів, що під домашнім арештом буде спілкуватися з пресою і працювати над матеріалами кримінального провадження. Саме рішення суду нардеп назвав «політично вмотивованим» і наголосив, що буде боротись за те, аби у майбутньому йому не висували «незаконних звинувачень».
- 11 травня СБУ провела обшуки вдома у Віктора Медведчука і Тараса Козака. Їм підписані підозри — вони стосуються трьох епізодів протиправної діяльності та співпраці з країною-агресором. Ідеться про незаконний видобуток газу в окупованому Криму, передачу Росії секретних даних про військовий підрозділ ЗСУ та вербування українців, які їхали в Росію. Їхні дії класифікували за статтями «державна зрада» і «готування до розграбування національних цінностей на окупованій території».
- ОПзЖ, як і у випадку із санкціями проти телеканалів Козака/Медведчука, знову заявила про «політичну помсту і розправу». Нардеп Тарас Козак перебуває в Росії. Повертатися він не збирається.
- 12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, де йому повідомили про підозру.
- Нагадаємо, 19 лютого РНБО ввела санкції проти Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Санкції запровадили за статтею про фінансування тероризму. СБУ уточнила, що йдеться про фінансування «ЛНР» через постачання вугілля.