На Медведчука надели электронный браслет

На подозреваемого в государственной измене нардепа «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, которому накануне избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, надели электронное устройство слежения.

«Полиция Киева надела на Медведчука электронное средство контроля. Он находится, согласно решению суда, под домашним арестом», — добавил Тракало.

Накануне, после заседания суда Медведчук рассказал, что под домашним арестом будет общаться с прессой и работать над материалами уголовного производства. Само решение суда нардеп назвал «политически мотивированным» и отметил, что будет бороться за то, чтобы в будущем ему не предъявляли «незаконных обвинений».