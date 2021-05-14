На Медведчука надели электронный браслет

На подозреваемого в государственной измене нардепа «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, которому накануне избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, надели электронное устройство слежения.
Об этом сообщил заместитель директора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало в комментарии «Украинской правде».
«Полиция Киева надела на Медведчука электронное средство контроля. Он находится, согласно решению суда, под домашним арестом», — добавил Тракало.
Накануне, после заседания суда Медведчук рассказал, что под домашним арестом будет общаться с прессой и работать над материалами уголовного производства. Само решение суда нардеп назвал «политически мотивированным» и отметил, что будет бороться за то, чтобы в будущем ему не предъявляли «незаконных обвинений».
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