Офис генпрокурора заявил, что подозрение Медведчуку все же вручили — вместе с ходатайством об аресте

Народному депутату партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчук 11 мая сообщили о подозрении в порядке, который предусмотрен законом. С этой даты он получил статус подозреваемого.
Об этом говорится в заявлении Офиса генерального прокурора.
11 мая он приходил в Офис генпрокурора для проведения следственных действий. Тогда же ему и вручили экземпляр подозрения для ознакомления.
Также ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей — об аресте.
Перед этим сам Медведчук заявлял, что ознакомился с подозрением и пошел домой. Судебное заседание по избранию ему меры пресечения состоится 13 или 14 мая.
- 11 мая 2021 года СБУ провела обыски дома у Виктора Медведчука и Тараса Козака. Им подписаны подозрения — они касаются трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором. Речь идет о незаконной добыче газа в оккупированном Крыму, передаче России секретных данных о воинском подразделении ВСУ и вербовке украинцев, которые ехали в Россию.
- Все обвинения Медведчук называет политической расправой и «абсурдом».