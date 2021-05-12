Офис генпрокурора заявил, что подозрение Медведчуку все же вручили — вместе с ходатайством об аресте

Об этом говорится в заявлении Офиса генерального прокурора.

Народному депутату партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчук 11 мая сообщили о подозрении в порядке, который предусмотрен законом. С этой даты он получил статус подозреваемого.

11 мая он приходил в Офис генпрокурора для проведения следственных действий. Тогда же ему и вручили экземпляр подозрения для ознакомления.

Также ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей — об аресте.

Перед этим сам Медведчук заявлял, что ознакомился с подозрением и пошел домой. Судебное заседание по избранию ему меры пресечения состоится 13 или 14 мая.