Медведчук заявил, что у него во время обысков не нашли ничего противозаконного. Он в Украине и скрываться не думает

Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что во время обысков у него не нашли ничего противозаконного, он находится в Украине и не планирует скрываться от следствия.
Об этом говорится в его заявлении.
«Сегодня, выполняя противозаконный приказ власти, Генпрокуратура, грубо нарушая Конституцию и законы Украины, провела обыски у меня дома и в офисе. Как и следовало ожидать, ничего противозаконного не обнаружили. Истинной целью проведения этих противозаконных обысков было, в нарушение установленной процедуры, вручить мне сфабрикованное по приказу власти подозрение в государственной измене», — заявил Медведчук.
Эту всю ситуацию он называет «политической расправой» за его политическую позицию.
«Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь скрываться от правосудия. Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях», — добавил нардеп.
Напомним, что 11 мая Офис генпрокурора сообщил, что подготовил подозрение нардепу Медведчуку по трем эпизодам. Первые два эпизода касаются незаконной добычи газа в оккупированном Крыму и передачи России секретных данных о воинском подразделении ВСУ, третий связан с вербовкой украинцев, которые ехали в Россию.
Лично подозрение Медведчуку не вручили. Известно, что он находится в Украине, однако где именно — пока выясняют.
- 11 мая 2021 года СБУ провела обыски дома у Виктора Медведчука и Тараса Козака. Им подписаны подозрения — они касаются трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.
- По данным СБУ, Козак выехал из Украины в Россию и не планирует возвращаться. Медведчук находится в Украине, его точное местонахождение выясняют.
- 19 февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Санкции ввели по статье о финансировании терроризма. СБУ уточнила, что речь идет о финансировании «ЛНР» через поставки угля.