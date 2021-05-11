Медведчук заявил, что у него во время обысков не нашли ничего противозаконного. Он в Украине и скрываться не думает

Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что во время обысков у него не нашли ничего противозаконного, он находится в Украине и не планирует скрываться от следствия.

Об этом говорится в его заявлении.

«Сегодня, выполняя противозаконный приказ власти, Генпрокуратура, грубо нарушая Конституцию и законы Украины, провела обыски у меня дома и в офисе. Как и следовало ожидать, ничего противозаконного не обнаружили. Истинной целью проведения этих противозаконных обысков было, в нарушение установленной процедуры, вручить мне сфабрикованное по приказу власти подозрение в государственной измене», — заявил Медведчук.