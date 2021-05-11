Медведчук заявив, що у нього під час обшуків не знайшли нічого протизаконного. Він в Україні і ховатись не думає

Глава політичної ради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук заявив, що під час обшуків у нього не знайшли нічого протизаконного, він перебуває в Україні і не планує переховуватись від слідства.

Про це йдеться у його заяві.

«Сьогодні, виконуючи протизаконний наказ влади, Генпрокуратура, грубо порушуючи Конституцію та закони України, провела обшуки у мене вдома і в офісі. Як і слід було очікувати, нічого протизаконного не виявили. Справжньою метою проведення цих протизаконних обшуків було, — у порушення встановленої процедури — вручити мені сфабриковану за наказом влади підозру у державній зраді», — заявив Медведчук.