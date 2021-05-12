Медведчук покинул здание Офиса генпрокурора, его не задержали

Нардеп от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук в Офисе генерального прокурора ознакомился с подозрением и уехал домой.
Об этом сообщает «BBC Украина».
Ожидалось, что политика сегодня могут задержать. Судебное заседание по избранию меры пресечения Медведчуку состоится 13 или 14 мая. Отмечается, что Медведчук приходил к следователю в 16:20, его сопровождали коллеги по фракции Илья Кива и Вадим Рабинович.
Медведчук сообщил возле прокуратуры, что вчера отсутствовал в Киеве и находился в другой области с женой, когда в его доме шли обыски. В столицу он приехал утром в среду.
«Я не могу комментировать по каким-то месторождениям и какой-то передаче информации — я это подозрение не читал, мне его не вручали. И я не готов сегодня говорить о том, что мне пытаются вручить или что пытается сделать Генпрокуратура», — заявил он.
Медведчук отметил, что считает объявление подозрения «политическими репрессиями» и «незаконным уголовным преследованием», которые президент Владимир Зеленский осуществляет через правоохранительную систему.
- Виктор Медведчук 12 мая прибыл в Офис генпрокурора. За день до этого — 11 мая — ему подписали подозрение по трем эпизодам, теперь его должны вручить.
- 11 мая 2021 года СБУ провела обыски дома у Виктора Медведчука и Тараса Козака. Им подписаны подозрения — они касаются трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором. Речь идет о незаконной добыче газа в оккупированном Крыму, передаче России секретных данных о воинском подразделении ВСУ и вербовке украинцев, которые ехали в Россию.