Медведчук покинул здание Офиса генпрокурора, его не задержали

Ожидалось, что политика сегодня могут задержать. Судебное заседание по избранию меры пресечения Медведчуку состоится 13 или 14 мая. Отмечается, что Медведчук приходил к следователю в 16:20, его сопровождали коллеги по фракции Илья Кива и Вадим Рабинович.

Нардеп от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук в Офисе генерального прокурора ознакомился с подозрением и уехал домой.

Медведчук сообщил возле прокуратуры, что вчера отсутствовал в Киеве и находился в другой области с женой, когда в его доме шли обыски. В столицу он приехал утром в среду.

«Я не могу комментировать по каким-то месторождениям и какой-то передаче информации — я это подозрение не читал, мне его не вручали. И я не готов сегодня говорить о том, что мне пытаются вручить или что пытается сделать Генпрокуратура», — заявил он.

Медведчук отметил, что считает объявление подозрения «политическими репрессиями» и «незаконным уголовным преследованием», которые президент Владимир Зеленский осуществляет через правоохранительную систему.