Медведчук прибыл в Офис генпрокурора. Обвинения назвал «абсурдом» и политическими репрессиями

Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук 12 мая прибыл в Офис генпрокурора. За день до этого — 11 мая — ему подписали подозрение по трем эпизодам, теперь его должны вручить.
На просьбу журналистов прокомментировать эти эпизоды он ответил, что не может, потому что еще не читал подозрения, однако передачу данных России о секретном подразделении ВСУ он назвал «абсурдом». Также нардеп отметил, что часто контактирует с заместителем руководителя Администрации президента России Дмитрием Козаком, но не слышал разговоры, которые СБУ включила на брифинге.
«Я это оцениваю как действия порядка политических репрессий и незаконного уголовного преследования меня, по поводу которых господин Зеленский угрожал еще в 2019 году. Вот они постепенно реализуются через правоохранительную систему», — заявил Медведчук.
Он отметил, что не собирается скрываться от следствия и готов находиться под стражей, «но для этого нет никаких оснований».
Нардеп добавил, что в день обысков (11 мая) его с женой Оксаной Марченко не было в Киеве — они якобы были в соседней области, а сегодня (12 мая) вернулись обратно.
Поддержать нардепа перед допросом пришли его коллеги по партии Вадим Рабинович и Илья Кива.
- 11 мая 2021 года СБУ провела обыски дома у Виктора Медведчука и Тараса Козака. Им подписаны подозрения — они касаются трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором. Речь идет о незаконной добыче газа в оккупированном Крыму, передаче России секретных данных о воинском подразделении ВСУ и вербовке украинцев, которые ехали в Россию.
- ОПзЖ, как и в случае с санкциями против телеканалов Козака/Медведчука, вновь заявила о «политической мести и расправе».
- В СБУ отметили, что нардеп Тарас Козак находится в России. Возвращаться в Украину он не собирается.