Медведчук прибыл в Офис генпрокурора. Обвинения назвал «абсурдом» и политическими репрессиями

На просьбу журналистов прокомментировать эти эпизоды он ответил, что не может, потому что еще не читал подозрения, однако передачу данных России о секретном подразделении ВСУ он назвал «абсурдом». Также нардеп отметил, что часто контактирует с заместителем руководителя Администрации президента России Дмитрием Козаком, но не слышал разговоры, которые СБУ включила на брифинге.

Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук 12 мая прибыл в Офис генпрокурора. За день до этого — 11 мая — ему подписали подозрение по трем эпизодам, теперь его должны вручить.

«Я это оцениваю как действия порядка политических репрессий и незаконного уголовного преследования меня, по поводу которых господин Зеленский угрожал еще в 2019 году. Вот они постепенно реализуются через правоохранительную систему», — заявил Медведчук.

Он отметил, что не собирается скрываться от следствия и готов находиться под стражей, «но для этого нет никаких оснований».

Нардеп добавил, что в день обысков (11 мая) его с женой Оксаной Марченко не было в Киеве — они якобы были в соседней области, а сегодня (12 мая) вернулись обратно.

Поддержать нардепа перед допросом пришли его коллеги по партии Вадим Рабинович и Илья Кива.