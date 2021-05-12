Жена Медведчука заявила о возвращении с мужем в Украину

Жена главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Оксана Марченко сообщила в своем Instagram, что вернулась с Виктором Медведчуком домой в Украину.

«Пребывая на отдыхе за пределами Киева, вчера мы узнали, что в нашем доме и офисе мужа — обыски. Совершенно бесполезное занятие. Как-то нехорошо, зная, что мы в отъезде, пришли эти люди [...] И да, мы, конечно, вернулись домой», — написала она.