Жена Медведчука заявила о возвращении с мужем в Украину

Жена главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Оксана Марченко сообщила в своем Instagram, что вернулась с Виктором Медведчуком домой в Украину.
«Пребывая на отдыхе за пределами Киева, вчера мы узнали, что в нашем доме и офисе мужа — обыски. Совершенно бесполезное занятие. Как-то нехорошо, зная, что мы в отъезде, пришли эти люди [...] И да, мы, конечно, вернулись домой», — написала она.
Ранее Медведчук и сам заявил, что вернулся в Украину и не собирается скрываться.
- 11 мая 2021 года СБУ провела обыски дома у Виктора Медведчука и Тараса Козака. Им подписаны подозрения — они касаются трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором. Речь о незаконной добыче газа в оккупированном Крыму, передаче России секретных данных о воинском подразделении ВСУ и вербовке украинцев, которые ехали в Россию.
- ОПзЖ, как и в случае с санкциями против телеканалов Козака/Медведчука, опять заявила о «политической мести и расправе».
- Нардеп Тарас Козак находится в России. Возвращаться он не собирается.