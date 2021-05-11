У депутата Виктора Медведчука провели обыски. Ему и депутату Тарасу Козаку выписали подозрение. За что, в чем их подозревают, что происходит ― коротко

Что случилось?

Утром 11 мая к Виктору Медведчуку пришли с обысками сотрудники СБУ. Они обыскивали дом, в котором депутат живет, пока в его основном доме в Пуще-Водице идет ремонт. Охрана Медведчука не впускала в дом контрразведчиков и мешала следователям вручить подозрение, ссылаясь на то, что Медведчука нет дома. Обыски провели и в офисе партии ОПзЖ, и у члена ее политсовета Тараса Козака. Позже генеральный прокурор Ирина Венидиктова написала пост о том, что подписала подозрения «депутатам М. и К.». В партии Медведчука обыски назвали «политической расправой» и «местью за акции 9 мая». Генеральная прокуратура и СБУ провели совместный брифинг.

В чем подозревают Медведчука и Козака?

Медведчук организовал передачу России документов и материальной базы месторождения нефти «Глубокое». Оно находится в исключительной экономической зоне Украины недалеко от Керченского полуострова. Его ресурсы оцениваются в 38 миллиардов гривен. Украина проводила там разведывательные работы с 2002 года. Предприятие ООО «Новые проекты», входящее в орбиту Медвечука, получило лицензии и информацию об этом месторождении. После оккупации Крыма Медведчук обсуждал с заместителем главы российского правительства Дмитрием Козаком, как перерегистрировать это предприятие в России и получить лицензии, которые у него были в Украине. Медведчук лично правил письмо, адресованное президенту России Владимиру Путину, которое касалось ООО «Новые проекты», и собирался платить налоги с добычи в казну России.

В августе 2020 года Медведчук направил Тарасу Козаку, который находился в России, данные о месте расположения секретного подразделения Вооруженных сил Украины, его личном составе и боевой подготовке. Баканов подчеркнул, что это прямо наносит ущерб обороноспособности Украины. (Это квалифицируется как государственная измена).

Медведчук и Козак создали проект «Промінь» и хотели создать сеть агентов влияния в пользу России. По словам Баканова, через программу «Промінь» планировали собирать личные данные украинцев, вербовать их, влиять на внутреннюю политику, распространяя пропаганду РФ или информацию, которая выгодна России. Также на брифинге показали документ о создании проекта — на нем были рукописные правки, сделанные Медведчуком.

Что еще показали на брифинге?

Копию письма с правками Медведчука, телефонные разговоры. Есть экспертизы о том, что правки делал именно Медведчук, и что голос в разговорах также принадлежит ему.

Медведчуку и Козаку вручили подозрения?

Нет, подозрения вручить не удалось. По словам главы СБУ Ивана Баканова, Медведчуку присылали подозрение в Верховную Раду, но и там он его не получил.

Где сейчас Медведчук и Козак?

По данным СБУ, Виктор Медведчук находится в Украине. «Он въехал, кажется, 8 мая на территорию страны и не выезжал», — сказал Баканов. Тарас Козак находится в России и, по словам Баканова, «возвращаться не собирается».