У депутата Віктора Медведчука провели обшуки. Йому і депутату Тарасу Козаку виписали підозру. За що, в чому їх підозрюють, що відбувається — коротко

Що сталося?

Вранці 11 травня до Віктора Медведчука прийшли з обшуками співробітники СБУ. Вони обшукували будинок, в якому депутат живе, поки в його основному будинку в Пущі-Водиці триває ремонт. Охорона Медведчука не впускала в будинок контррозвідників і перешкоджала слідчим вручити підозру, посилаючись на те, що Медведчука немає вдома. Обшуки провели і в офісі партії ОПзЖ, і у члена її політради Тараса Козака. Пізніше генеральний прокурор Ірина Венедіктова написала пост про те, що підписала підозри «депутатам М. і К.». У партії Медведчука обшуки назвали «політичною розправою» і «помстою за акції 9 травня». Генеральна прокуратура і СБУ провели спільний брифінг.

У чому підозрюють Медведчука і Козака?

Медведчук організував передачу Росії документів і матеріальної бази родовища нафти «Глибоке». Воно знаходиться у виключній економічній зоні України недалеко від Керченського півострова. Його ресурси оцінюються в 38 мільярдів гривень. Україна проводила там розвідувальні роботи з 2002 року. Підприємство ТОВ «Нові проекти», що входить в орбіту Медвечука, отримало ліцензії та інформацію про це родовище. Після окупації Криму Медведчук обговорював із заступником глави російського уряду Дмитром Козаком, як перереєструвати це підприємство в Росії і отримати ліцензії, які у нього були в Україні. Медведчук особисто правив лист, адресований президенту Росії Володимиру Путіну, який стосувався ТОВ «Нові проекти», і збирався платити податки з видобутку в казну Росії.

У серпні 2020 року Медведчук направив Тарасу Козаку, який знаходився в Росії, дані про місцерозташування секретного підрозділу Збройних сил України, його особовий склад і бойову підготовку. Баканов підкреслив, що це прямо завдає шкоди обороноздатності України. (Це кваліфікується як державна зрада).

Медведчук і Козак створили проєкт «Промінь» і хотіли створити мережу агентів впливу на користь Росії. За словами Баканова, через програму «Промінь» планували збирати особисті дані українців, вербувати їх, впливати на внутрішню політику, поширюючи пропаганду РФ або інформацію, яка вигідна Росії. Також на брифінгу показали документ про створення проєкту — на ньому були рукописні правки, зроблені Медведчуком.

Що ще показали на брифінгу?

Копію листа з правками Медведчука і телефонні розмови. Є експертизи про те, що правки робив саме Медведчук, і що голос у розмовах також належить йому.

Медведчуку і Козаку вручили підозри?

Ні, підозри вручити не вдалося. За словами глави СБУ Івана Баканова, Медведчуку надсилали підозру в Верховну Раду, але і там він її не отримав.

Де зараз Медведчук і Козак?

За даними СБУ, Віктор Медведчук перебуває в Україні. «Він вʼїхав, здається, 8 травня на територію країни і не виїжджав», — сказав Баканов. Тарас Козак перебуває в Росії і, за словами Баканова, «повертатися не збирається».