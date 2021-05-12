Медведчук прибув до Офісу генпрокурора. Звинувачення назвав «абсурдом» і політичними репресіями

На прохання журналістів прокоментувати ці епізоди він відповів, що не може, адже ще не читав підозри, однак передачу даних Росії про секретний підрозділ ЗСУ він назвав «абсурдом». Також нардеп зазначив, що часто контактує із заступником керівника Адміністрації президента Росії Дмитром Козаком — однак не чув розмови, які СБУ увімкнула на брифінгу.

Голова політичної ради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук 12 травня прибув до Офісу генпрокурора. За день до цього — 11 травня — йому підписали підозру за трьома епізодами, тепер її мають вручити.

«Я це оцінюю як дії порядку політичних репресій і незаконного кримінального переслідування мене, з приводу яких пан Зеленський погрожував ще у 2019 році. Ось вони поступово реалізуються через правоохоронну систему», — заявив Медведчук.

Він наголосив, що не збирається ховатися від слідства та готовий перебувати під вартою, «однак для цього немає жодних підстав».

Нардеп додав, що в день обшуків (11 травня) його з дружиною Оксаною Марченко не було у Києві —вони начебто були в сусідній області, а сьогодні (12 травня) виїхали назад.

Підтримати нардепа перед допитом прийшли його колеги по партії Вадим Рабінович та Ілля Кива.