Офіс генпрокурора заявив, що підозру Медведчуку все ж вручили — разом із клопотанням про арешт

Народному депутату партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктору Медведчуку 11 травня повідомили про підозру у порядку, який передбачений законом. З цієї дати він набув статусу підозрюваного.
Про це йдеться у заяві Офісу генерального прокурора.
11 травня він приходив до Офісу генпрокурора для проведення слідчих дій. Тоді ж йому і вручили примірник підозри для ознайомлення.
Також йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою — про арешт.
Перед цим сам Медведчук заявляв, що ознайомився з підозрою та пішов додому. Судове засідання з обрання йому запобіжного заходу відбудеться 13 або 14 травня.
- 11 травня 2021 року СБУ провела обшуки вдома у Віктора Медведчука і Тараса Козака. Їм підписані підозри — вони стосуються трьох епізодів протиправної діяльності та співпраці з країною-агресором. Ідеться про незаконний видобуток газу в окупованому Криму, передачу Росії секретних даних про військовий підрозділ ЗСУ та вербування українців, які їхали в Росію.
- Всі звинувачення Медведчук називає політичною розправою та «абсурдом».