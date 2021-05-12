Офіс генпрокурора заявив, що підозру Медведчуку все ж вручили — разом із клопотанням про арешт

Про це йдеться у заяві Офісу генерального прокурора.

Народному депутату партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктору Медведчуку 11 травня повідомили про підозру у порядку, який передбачений законом. З цієї дати він набув статусу підозрюваного.

11 травня він приходив до Офісу генпрокурора для проведення слідчих дій. Тоді ж йому і вручили примірник підозри для ознайомлення.

Також йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою — про арешт.

Перед цим сам Медведчук заявляв, що ознайомився з підозрою та пішов додому. Судове засідання з обрання йому запобіжного заходу відбудеться 13 або 14 травня.