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Нардеп Медведчук отреагировал на решение о домашнем аресте. Обещает общаться со СМИ и работать

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:
Нардеп Медведчук отреагировал на решение о домашнем аресте. Обещает общаться со СМИ и работать

УНИАН

Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что под домашним арестом будет общаться со СМИ и работать над материалами уголовного производства.

Об этом он рассказал во время общения с журналистами.

«Буду работать. Давать интервью СМИ. Работать над материалами дела, чтобы не было того, что вы сегодня слышали [у команды адвокатов Медведчука были претензии к оформлению подозрения их подопечному, которые они назвали «распечатками из Интернета»]», — заявил Медведчук.

На вопрос о том, где находится его коллега по партии Тарас Козак, которому также выдвинули обвинения, он ответил, что на лечении в Беларуси.

Решение суда Медведчук назвал «политически мотивированным», «необоснованным» и отметил, что будет бороться за то, чтобы в будущем ему не выдвигали «незаконных обвинений».

«Я сторонник позиции, которую представили мои адвокаты, не было основания для избрания никакой меры пресечения. Суд решил иначе. Значит так и будет. Сейчас буду советоваться с адвокатами и будем принимать решение по поводу того, какими будут наши последующие действия в плане обжалования и, конечно, дальнейшего проведения всех следственных действий. Мы будем работать над тем, чтобы все доказательства, которые будет добывать следствие, были получены в соответствии с нормами уголовно-процессуального кодекса», — заявил Медведчук.

Напомним, что 13 мая Печерский районный суд Киева отправил по 9 июля Медведчука под круглосуточный домашний арест (прокуратура просила СИЗО или залог в 300 млн грн).