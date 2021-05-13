Нардеп Медведчук отреагировал на решение о домашнем аресте. Обещает общаться со СМИ и работать

Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что под домашним арестом будет общаться со СМИ и работать над материалами уголовного производства.
Об этом он рассказал во время общения с журналистами.
«Буду работать. Давать интервью СМИ. Работать над материалами дела, чтобы не было того, что вы сегодня слышали [у команды адвокатов Медведчука были претензии к оформлению подозрения их подопечному, которые они назвали «распечатками из Интернета»]», — заявил Медведчук.
На вопрос о том, где находится его коллега по партии Тарас Козак, которому также выдвинули обвинения, он ответил, что на лечении в Беларуси.
Решение суда Медведчук назвал «политически мотивированным», «необоснованным» и отметил, что будет бороться за то, чтобы в будущем ему не выдвигали «незаконных обвинений».
«Я сторонник позиции, которую представили мои адвокаты, не было основания для избрания никакой меры пресечения. Суд решил иначе. Значит так и будет. Сейчас буду советоваться с адвокатами и будем принимать решение по поводу того, какими будут наши последующие действия в плане обжалования и, конечно, дальнейшего проведения всех следственных действий. Мы будем работать над тем, чтобы все доказательства, которые будет добывать следствие, были получены в соответствии с нормами уголовно-процессуального кодекса», — заявил Медведчук.
Напомним, что 13 мая Печерский районный суд Киева отправил по 9 июля Медведчука под круглосуточный домашний арест (прокуратура просила СИЗО или залог в 300 млн грн).
- 11 мая СБУ провела обыски дома у Виктора Медведчука и Тараса Козака. Им подписаны подозрения — они касаются трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором. Речь о незаконной добыче газа в оккупированном Крыму, передаче России секретных данных о воинском подразделении ВСУ и вербовке украинцев, которые ехали в Россию. Их действия классифицировали по статьям «государственная измена» и «приготовление к разграблению национальных ценностей на оккупированной территории».
- ОПзЖ, как и в случае с санкциями против телеканалов Козака/Медведчука, вновь заявила о «политической мести и расправе». Нардеп Тарас Козак находится в России. Возвращаться он не собирается.
- 12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, где ему сообщили о подозрении.
- Напомним, 19 февраля СНБО ввел санкции против Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Санкции ввели по статье о финансировании терроризма. СБУ уточнила, что речь идет о финансировании «ЛНР» из-за поставок угля.