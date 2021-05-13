Нардеп Медведчук отреагировал на решение о домашнем аресте. Обещает общаться со СМИ и работать

Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что под домашним арестом будет общаться со СМИ и работать над материалами уголовного производства.

Об этом он рассказал во время общения с журналистами.

«Буду работать. Давать интервью СМИ. Работать над материалами дела, чтобы не было того, что вы сегодня слышали [у команды адвокатов Медведчука были претензии к оформлению подозрения их подопечному, которые они назвали «распечатками из Интернета»]», — заявил Медведчук.

На вопрос о том, где находится его коллега по партии Тарас Козак, которому также выдвинули обвинения, он ответил, что на лечении в Беларуси.