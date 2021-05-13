Медведчуку избрали меру пресечения — круглосуточный домашний арест

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения народному депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктору Медведчуку — круглосуточный домашний арест до 9 июля 2021 года. У него не будет электронного браслета.

После этого решения Медведчук заявил, что у суда вообще не было оснований выбирать ему любую меру пресечения и назвал ее «политически мотивированной».

Также он заявил, что его коллега по партии Тарас Козак находится на лечении в Беларуси.

Прокурор просил суд арестовать Медведчука до 10 июля или же определить залог в размере 300 миллионов гривен. В последнем случае сторона обвинения требовала, чтобы нардеп не выезжал из Киева без разрешения и носил электронный браслет.

Адвокат Медведчука, в свою очередь, заявлял, что нет никаких доказательств того, что депутат будет скрываться от следствия. Медведчук, выступая на заседании, называл обвинение «политически мотивированным».

Нардепы ОПзЖ, в частности Илья Кива и Ренат Кузьмин, обращались с предложением о взятии Медведчука на поруки. Но судья отклонил это ходатайство стороны защиты. Кузьмин ранее заявлял, что всего 40 депутатов их фракции были готовы взять Медведчука под личное обязательство.

Медведчук перед заседанием заявлял, что не сможет лично внести залог за себя из-за блокировки счетов, поэтому будет надеяться на своих коллег и друзей.

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