Медведчуку обрали запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт

Після цього рішення Медведчук заявив, що у суду взагалі не було підстав обирати йому будь-який запобіжний захід і назвав його «політично мотивованим». Також він заявив, що його колега по партії Тарас Козак перебуває на лікуванні у Білорусі.

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату від «Опозиційної платформи — За життя» Віктору Медведчуку — цілодобовий домашній арешт до 9 липня 2021 року. У нього не буде електронного браслета.

Прокурор просив суд заарештувати Медведчука до 10 липня, або ж визначити заставу в розмірі 300 мільйонів гривень. В останньому випадку сторона обвинувачення вимагала, щоб нардеп не виїжджав з Києва без дозволу та носив електронний браслет.

Адвокат Медведчука натомість заявляв, що немає жодного доказу того, що депутат буде ховатися від слідства. Медведчук, виступаючи на засіданні, називав обвинувачення «політично мотивованим».

Нардепи ОПзЖ, зокрема Ілля Кива і Ренат Кузьмін, зверталися з пропозицією про взяття на поруки Медведчука. Але суддя відхилив це клопотання сторони захисту. Кузьмін раніше заявляв, що всього 40 депутатів їхньої фракції були готові взяти Медведчука під особисте зобовʼязання.

Медведчук перед засіданням заявляв, що не зможе особисто внести заставу за себе через блокування рахунків, тому сподіватиметься на своїх колег та друзів.