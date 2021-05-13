Медведчук прибув у суд. Він каже, що не зможе внести за себе заставу через блокування рахунків

Нардеп партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук прибув до Печерського суду Києва, де йому сьогодні обиратимуть запобіжний захід за трьома епізодами протиправної діяльності.

Медведчук перед засіданням розповів, що не зможе особисто внести заставу за себе через блокування рахунків, тому сподіватиметься на своїх колег та друзів. За його словами, їх чимало.

Також нардеп додав, що він готовий до СІЗО, але «все буде нормально».

Раніше нардеп фракції ОПзЖ Ренат Кузьмін заявив, що 40 депутатів їхньої партії готові взяти Медведчука під особисте зобовʼязання.

Сторона обвинувачення проситиме взяти його під варту або призначити заставу у 300 мільйонів гривень.