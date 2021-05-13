Медведчук прибув у суд. Він каже, що не зможе внести за себе заставу через блокування рахунків

Нардеп партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук прибув до Печерського суду Києва, де йому сьогодні обиратимуть запобіжний захід за трьома епізодами протиправної діяльності.
Медведчук перед засіданням розповів, що не зможе особисто внести заставу за себе через блокування рахунків, тому сподіватиметься на своїх колег та друзів. За його словами, їх чимало.
Також нардеп додав, що він готовий до СІЗО, але «все буде нормально».
Раніше нардеп фракції ОПзЖ Ренат Кузьмін заявив, що 40 депутатів їхньої партії готові взяти Медведчука під особисте зобовʼязання.
Сторона обвинувачення проситиме взяти його під варту або призначити заставу у 300 мільйонів гривень.
- 11 травня 2021 року СБУ провела обшуки вдома у Віктора Медведчука і Тараса Козака. Їм підписані підозри — вони стосуються трьох епізодів протиправної діяльності та співпраці з країною-агресором. Ідеться про незаконний видобуток газу в окупованому Криму, передачу Росії секретних даних про військовий підрозділ ЗСУ та вербування українців, які їхали в Росію.
- ОПзЖ, як і у випадку із санкціями проти телеканалів Козака/Медведчука, знову заявила про «політичну помсту і розправу». Нардеп Тарас Козак перебуває в Росії. Повертатися він не збирається.
- 12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, де йому повідомили про підозру.