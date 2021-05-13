Медведчук прибыл в суд. Он говорит, что не сможет внести за себя залог из-за блокировки счетов

Нардеп партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прибыл в Печерский суд Киева, где ему сегодня будут избирать меру пресечения по трем эпизодам противоправной деятельности.

Медведчук перед заседанием рассказал, что не сможет лично внести залог за себя из-за блокировки счетов, поэтому будет надеяться на своих коллег и друзей. По его словам, их немало.

Также нардеп добавил, что он готов к СИЗО, но «все будет нормально».

Ранее нардеп фракции ОПзЖ Ренат Кузьмин заявил, что 40 депутатов их партии готовы взять Медведчука под личное обязательство.

Сторона обвинения будет просить взять его под стражу или назначить залог в 300 миллионов гривен.