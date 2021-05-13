Медведчук прибыл в суд. Он говорит, что не сможет внести за себя залог из-за блокировки счетов

Нардеп партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прибыл в Печерский суд Киева, где ему сегодня будут избирать меру пресечения по трем эпизодам противоправной деятельности.
Медведчук перед заседанием рассказал, что не сможет лично внести залог за себя из-за блокировки счетов, поэтому будет надеяться на своих коллег и друзей. По его словам, их немало.
Также нардеп добавил, что он готов к СИЗО, но «все будет нормально».
Ранее нардеп фракции ОПзЖ Ренат Кузьмин заявил, что 40 депутатов их партии готовы взять Медведчука под личное обязательство.
Сторона обвинения будет просить взять его под стражу или назначить залог в 300 миллионов гривен.
- 11 мая 2021 года СБУ провела обыски дома у Виктора Медведчука и Тараса Козака. Им подписаны подозрения — они касаются трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором. Речь о незаконной добыче газа в оккупированном Крыму, передаче России секретных данных о воинском подразделении ВСУ и вербовке украинцев, которые ехали в Россию.
- ОПзЖ, как и в случае с санкциями против телеканалов Козака/Медведчука, опять заявила о «политической мести и расправе». Нардеп Тарас Козак находится в России. Возвращаться он не собирается.
- 12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, где ему сообщили о подозрении.