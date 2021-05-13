Суд сегодня будет избирать меру пресечения Медведчуку. Прокуроры будут просить взятия под стражу или залог 300 млн гривен

Сегодня, 13 мая, депутату партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку в суде будут избирать меру пресечения по трем эпизодам противоправной деятельности.
Об этом «Суспільному» сообщил его адвокат Богдан Коваль, а также нардеп фракции ОПзЖ Ренат Кузьмин.
Коваль не смог назвать точное время и место заседания, но отметил, что сторона обвинения будет просить заключение под стражу или залог в 300 млн грн.
Кузьмин уже заявил, что 40 депутатов ОПзЖ готовы взять Медведчука под личное обязательство.
- 11 мая 2021 года СБУ провела обыски дома у Виктора Медведчука и Тараса Козака. Им подписаны подозрения — они касаются трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором. Речь о незаконной добыче газа в оккупированном Крыму, передаче России секретных данных о воинском подразделении ВСУ и вербовке украинцев, которые ехали в Россию.
- ОПзЖ, как и в случае с санкциями против телеканалов Козака/Медведчука, опять заявила о «политической мести и расправе». Нардеп Тарас Козак находится в России. Возвращаться он не собирается.
- 12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, где ему сообщили о подозрении.