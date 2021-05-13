Суд сегодня будет избирать меру пресечения Медведчуку. Прокуроры будут просить взятия под стражу или залог 300 млн гривен

Сегодня, 13 мая, депутату партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку в суде будут избирать меру пресечения по трем эпизодам противоправной деятельности.

Об этом «Суспільному» сообщил его адвокат Богдан Коваль, а также нардеп фракции ОПзЖ Ренат Кузьмин.

Коваль не смог назвать точное время и место заседания, но отметил, что сторона обвинения будет просить заключение под стражу или залог в 300 млн грн.

Кузьмин уже заявил, что 40 депутатов ОПзЖ готовы взять Медведчука под личное обязательство.