Нардеп Медведчук відреагував на рішення про домашній арешт. Обіцяє спілкуватися зі ЗМІ та працювати

Глава політичної ради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук заявив, що під домашнім арештом буде спілкуватись зі ЗМІ і працювати над матеріалами кримінального провадження.

Про це він розповів під час спілкування із журналістами.

«Буду працювати. Давати інтервʼю ЗМІ. Працювати над матеріалами справи, щоб не було того, що ви сьогодні чули [у команди адвокатів Медведчука були претензії до оформлення підозри їх підопічному, які вони назвали «роздруківками з Інтернету»]», — заявив Медведчук.

На запитання про те, де перебуває його колега по партії Тарас Козак, якому також висунули звинувачення, він відповів, що на лікуванні і Білорусі.