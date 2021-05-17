Нардеп Козак официально не находится на больничном или в отпуске. Медведчук утверждал, что тот лечится в Беларуси

Народный депутат Тарас Козак, которого подозревают в государственной измене, официально не находится ни в отпуске, ни в командировке, ни на больничном. Однако в Украине его пока нет.

Об этом говорится в ответе аппарата Верховной Рады на запрос «Бабеля».

Соратник Козака Виктор Медведчук на суде утверждал, что он находится в Беларуси на лечении.

В Раде сообщили, что в период с 17 ноября 2020 года по 13 мая 2021 года Козак был в отпуске за свой счет с 16 по 18 февраля. Также он 5 раз оформлял командировки для работы с избирателями: с 20 по 29 ноября 2020 года, с 25 декабря по 3 января 2021 года, с 19 февраля по 28 февраля 2021 года, с 19 марта по 28 марта 2021 года и с 16 апреля по 25 апреля 2021 года.