«Пропагандистский ролик с трупами». В Пентагоне уточнили план провокации России для вторжения в Украину

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия планирует снять сфабрикованный пропагандистский ролик якобы нападения украинских сил на российскую территорию или на «русскоязычное население» Донбасса.

Об этом сообщает CNN, ВВС и The Washington Post, которая изменила свой материал о рассекреченном плане вторжения России, почти полностью переписав его.

У разведки США есть данные о подготовке спецслужбами РФ фейкового видео теракта или атаки на людей, которое будет использовано как предлог для вторжения. Кирби сказал, что такой ролик может быть «очень натуралистическим», в котором будут фигурировать «трупы и актеры, изображающие скорбящих людей, а также кадры разрушенных объектов или боевой техники». Скорее всего это будет сцена инсценированного взрыва.

Высокопоставленный представитель администрации Байдена сообщил CNN, что на видео может быть фейковая украинская военная техника или вооружение стран НАТО. Это Россия может использовать для обвинения стран Запада в причастности к «атаке».

Вероятно, фальшивая атака на видео будет направлена ​​против РФ, чтобы Кремль подчеркнул угрозу безопасности России.

«Откровенно говоря, это показывает уровень цинизма. Мы не утверждаем, что это именно то, что они собираются делать. Мы говорим, что этот вариант находится на рассмотрении [Москвы]», — заявил заместитель советника по национальной безопасности Джон Файнер.