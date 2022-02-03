«Пропагандистський ролик із трупами». У Пентагоні уточнили план провокації Росії для вторгнення в Україну

Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Росія планує зняти сфабрикований пропагандистський ролик нібито нападу українських сил на російську територію або на російськомовне населення Донбасу.

Про це повідомляє CNN, ВВС і The Washington Post, яка змінила свій матеріал про розсекречений план вторгнення Росії, майже повністю переписавши його.

Розвідка США має дані про підготовку спецслужбами РФ фейкового відео теракту або атаки на людей, яке буде використано як привід для вторгнення. Кірбі сказав, що такий ролик може бути «дуже натуралістичним», у якому фігуруватимуть «трупи і актори, які зображають скорботних людей, а також кадри зруйнованих обʼєктів чи бойової техніки». Швидше за все, це буде сцена інсценованого вибуху.

Високопосадовець адміністрації Байдена повідомив CNN, що на відео може бути фейкова українська військова техніка або озброєння країн НАТО. Це Росія може використати для звинувачення країн Заходу у причетності до атаки.

Ймовірно, фальшива атака на відео буде спрямована проти РФ, щоб Кремль наголосив на загрозі безпеці Росії.

«Щиро кажучи, це показує рівень цинізму. Ми не стверджуємо, що це те, що вони збираються робити. Ми говоримо, що цей варіант знаходиться на розгляді [Москви]», — заявив заступник радника з національної безпеки Джон Файнер.