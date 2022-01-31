Россия закончила учения в Черном море. На базу возвращаются 20 боевых кораблей

Южный военный округ России заявил об окончании военных учений в Черном море. 20 боевых кораблей Черноморского флота РФ вернулись на оккупированную Крымскую и Новороссийскую военно-морские базы.

Об этом сообщает пресс-служба округа.

По данным России, экипажи учились вести морское сражение, в частности проводили артиллерийскую стрельбу по мишеням.

Также проводились тренировки по противовоздушной, противолодочной, противодиверсионной обороне во время стоянки на необорудованном рейде и переходе морем.

В таких учениях приняли участие более 20 боевых кораблей разного класса: фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли, ракетные катера, десантные корабли и корабли противоминной обороны.