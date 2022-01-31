Росія закінчила навчання у Чорному морі. На базу повертаються 20 бойових кораблів

Південний військовий округ Росії заявив про закінчення військових навчань у Чорному морі. Відтак 20 бойових кораблів Чорноморського флоту РФ повернулися до окупованої Кримської та Новоросійської військово-морських баз.
Про це повідомляє пресслужба округу.
За даними Росії, екіпажі навчалися вести морський бій, зокрема проводили артилерійську стрільбу по мішенях.
Також проводили тренування з протиповітряної, протичовнової, протидиверсійної оборони під час стоянки на необладнаному рейді та на переході морем.
Участь у таких навчаннях взяли понад 20 бойових кораблів різного класу: фрегати, сторожові кораблі, малі ракетні кораблі, ракетні катери, десантні кораблі та кораблі протимінної оборони.
- З 10 до 20 лютого Росія та Білорусь проведуть спільні військові навчання — «Союзна рішучість — 2022». Маневри пройдуть на території Білорусі поблизу кордонів України та ЄС. Після завершення навчань почнеться підготовка до нових навчань під назвою «Щит союзу — 2023», які відбуватимуться вже на території Росії.