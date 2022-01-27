Канада увеличит количество инструкторов в Украине и отправит нелетальное оборудование

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что продлил еще на три года учебную миссию UNIFIER в Украине. Количество военных инструкторов увеличат вдвое — до 400 человек.

Об этом он сообщил на брифинге 26 января.

«Я разрешил Вооруженным силам Канады в ближайшие дни направить в Украину 60 военнослужащих, которые присоединятся к около 200 женщинам и мужчинам, которые уже находятся в стране. В дальнейшем Вооруженные силы смогут довести количество военнослужащих в Украине до 400», — отметил Трюдо.

Кроме того, Канада предоставит Украине нелетальное оборудование, поможет противостоять кибератакам и поделится разведывательными данными.

Также Трюдо отметил, что Канада выделит Украине $39,5 млн гуманитарной помощи.