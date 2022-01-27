Канада увеличит количество инструкторов в Украине и отправит нелетальное оборудование

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что продлил еще на три года учебную миссию UNIFIER в Украине. Количество военных инструкторов увеличат вдвое — до 400 человек.
Об этом он сообщил на брифинге 26 января.
«Я разрешил Вооруженным силам Канады в ближайшие дни направить в Украину 60 военнослужащих, которые присоединятся к около 200 женщинам и мужчинам, которые уже находятся в стране. В дальнейшем Вооруженные силы смогут довести количество военнослужащих в Украине до 400», — отметил Трюдо.
Кроме того, Канада предоставит Украине нелетальное оборудование, поможет противостоять кибератакам и поделится разведывательными данными.
Также Трюдо отметил, что Канада выделит Украине $39,5 млн гуманитарной помощи.
- На фоне угроз масштабного вторжения войск России Канада отправила в Украину «небольшой контингент» из бойцов элитного подразделения, прибывших в страну 9 января. Контингент является частью международных усилий под эгидой НАТО по сдерживанию российской агрессии, но не будет проводить тренировок и не будет проверять инструкторов. В его задачи входит разработка плана эвакуации канадских дипломатов в случае масштабного вторжения.
- В настоящее время вблизи границ Украины находится 100-тысячная группировка войск РФ и она продолжает усиливаться. Россия перекидывает танки, бронетехнику, авиацию и ракетные комплексы, в том числе «Искандеры». Часть техники разместили очень близко к границе.
- Кроме этого, Россия и Беларусь запланировали военные учения у границ Украины и ЕС, которые состоятся с 10 по 20 февраля. Командование ООС считает, что Россия может напасть по окончании Олимпиады в Пекине и военных учений в Беларуси.
- На фоне угрозы вторжения России Украина получает от западных союзников помощь посредством вооружения. США передали боеприпасы, оборудование, гранатометы SMAW-D и Javelin. Великобритания передала гранатометы NLAW. Страны Балтии вскоре передадут Javelin и ПЗРК Stinger.