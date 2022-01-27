Канада збільшить кількість інструкторів в Україні та відправить нелетальне обладнання

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що продовжив ще на три роки навчальну місію UNIFIER в Україні. Кількість військових інструкторів збільшать удвічі — до 400 людей.

Про це він повідомив на брифінгу 26 січня.

«Я дозволив Збройним силам Канади упродовж найближчих днів направити до України 60 військовослужбовців, які приєднаються до близько 200 жінок і чоловіків, які вже перебувають у країні. Надалі Збройні сили матимуть змогу довести кількість військовослужбовців в Україні до 400», — зазначив Трюдо.

Крім того, Канада надасть Україні нелетальне обладнання, допоможе протистояти кібератакам ы поділиться розвідувальними даними.

Також Трюдо зазначив, що Канада виділить Україні $39,5 мільйона гуманітарної допомоги.