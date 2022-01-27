Канада збільшить кількість інструкторів в Україні та відправить нелетальне обладнання

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що продовжив ще на три роки навчальну місію UNIFIER в Україні. Кількість військових інструкторів збільшать удвічі — до 400 людей.
Про це він повідомив на брифінгу 26 січня.
«Я дозволив Збройним силам Канади упродовж найближчих днів направити до України 60 військовослужбовців, які приєднаються до близько 200 жінок і чоловіків, які вже перебувають у країні. Надалі Збройні сили матимуть змогу довести кількість військовослужбовців в Україні до 400», — зазначив Трюдо.
Крім того, Канада надасть Україні нелетальне обладнання, допоможе протистояти кібератакам ы поділиться розвідувальними даними.
Також Трюдо зазначив, що Канада виділить Україні $39,5 мільйона гуманітарної допомоги.
- На тлі загроз масштабного вторгнення військ Росії Канада відправила до України «невеликий контингент» із бійців елітного підрозділу, які прибули до країни 9 січня. Контингент є частиною міжнародних зусиль під егідою НАТО зі стримування російської агресії, але він не проводитиме тренувань і не перевірятиме інструкторів. Його завдання — розробка плану евакуації канадських дипломатів у разі масштабного вторгнення.
- Наразі поблизу кордонів України перебуває 100-тисячне угруповання військ РФ і воно продовжує посилюватися. Росія перекидає танки, бронетехніку, авіацію і ракетні комплекси, зокрема «Іскандери». Частину техніки розмістили дуже близько до кордону.
- Крім цього, Росія і Білорусь запланували військові навчання біля кордонів України та ЄС, які відбудуться з 10 по 20 лютого. Командування ООС вважає, що Росія може напасти після закінчення Олімпіади в Пекіні та військових навчань у Білорусі.
- На тлі загрози вторгнення Росії Україна отримує від західних союзників допомогу — озброєння. США передали боєприпаси, обладнання, гранатомети SMAW-D і Javelin. Велика Британія передала гранатомети NLAW. Країни Балтії незабаром передадуть Javelin і ПЗРК Stinger.