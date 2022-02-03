Премьер Британии Джонсон таки пообщался с Путиным по телефону. Говорили об Украине и НАТО

В частности, Джонсон подчеркнул, что все европейские страны вправе претендовать на членство в НАТО, это в полной мере касается и Украины.

Как сообщили в Офисе премьера, лидеры стран обсудили ситуацию у границ Украины, политику открытых дверей НАТО, а также изменение климата, ситуацию в Афганистане и ядерное соглашение с Ираном.

В среду, 2 февраля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, вернувшись из Украины , пообщался с президентом России Владимиром Путиным по телефону.

Лидеры сошлись во мнении, что в обострении не заинтересован никто. Джонсон подчеркнул, что в этой ситуации единственный путь вперед — это «диалог и дипломатия», а также заявил о необходимости привлечения Украины к переговорам.

«Сегодня днем я разговаривал с президентом Путиным, чтобы выразить глубокую обеспокоенность враждебными действиями России на границе с Украиной. Любое дальнейшее вторжение на территорию Украины будет трагическим просчетом», — написал он на своей странице в Twitter.

В то же время, как сообщили в Кремле, Путин обвинил Украину в «хроническом саботаже Минских договоренностей», а также посетовал, что НАТО не готова «адекватно реагировать на обоснованные российские беспокойства».

Также российский президент еще раз заявил, что Альянс «прикрывается так называемой политикой открытых дверей», которая, по его мнению, противоречит основному принципу неделимости безопасности.