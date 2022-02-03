Премьер Британии Джонсон таки пообщался с Путиным по телефону. Говорили об Украине и НАТО

В среду, 2 февраля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, вернувшись из Украины, пообщался с президентом России Владимиром Путиным по телефону.
Как сообщили в Офисе премьера, лидеры стран обсудили ситуацию у границ Украины, политику открытых дверей НАТО, а также изменение климата, ситуацию в Афганистане и ядерное соглашение с Ираном.
В частности, Джонсон подчеркнул, что все европейские страны вправе претендовать на членство в НАТО, это в полной мере касается и Украины.
Также британский премьер подтвердил, что НАТО — оборонный союз.
Лидеры сошлись во мнении, что в обострении не заинтересован никто. Джонсон подчеркнул, что в этой ситуации единственный путь вперед — это «диалог и дипломатия», а также заявил о необходимости привлечения Украины к переговорам.
«Сегодня днем я разговаривал с президентом Путиным, чтобы выразить глубокую обеспокоенность враждебными действиями России на границе с Украиной. Любое дальнейшее вторжение на территорию Украины будет трагическим просчетом», — написал он на своей странице в Twitter.
В то же время, как сообщили в Кремле, Путин обвинил Украину в «хроническом саботаже Минских договоренностей», а также посетовал, что НАТО не готова «адекватно реагировать на обоснованные российские беспокойства».
Также российский президент еще раз заявил, что Альянс «прикрывается так называемой политикой открытых дверей», которая, по его мнению, противоречит основному принципу неделимости безопасности.
- Британские СМИ сообщали, что разговор Джонсона и Путина был запланирован на 31 января. Однако премьер Британии по неназванным причинам отложил его. Джонсон также подтвердил эту информацию в парламенте и пообещал, что поговорит с Путиным «как только сможет». Позже датой разговора называлось 1 февраля, но в этот день премьер-министр Великобритании находился в Киеве.
- На совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским Джонсон заявил, что Великобритания согласовала с США пакет санкций против России в случае ее вторжения в Украину, которые «будут активированы в ту же минуту, когда нога российского солдата решится пересечь украинскую границу и ступить на украинскую территорию».
- Министр иностранных дел Британии Лиз Трас также отмечала, что в случае введения новых санкций британские активы «оказывающих стратегическую или экономическую поддержку российским властям» будут заморожены, а сами они не смогут попасть в страну.
- США за вторжение войск России в Украину угрожают РФ разрушительными санкциями, которые нанесут «непоправимые потери» российской экономике. Под санкции попадут банковский сектор, Владимир Путин, «Северный поток — 2», РФ отключат от SWIFT, а президент Джо Байден обещал, что российские банки не смогут работать с долларами.