Великобритания выделит Украине £88 миллионов на энергонезависимость от России

Об этом в ходе визита в Киев 1 февраля заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.

Великобритания предоставит Украине дополнительно £88 миллионов (около $119 миллионов) в поддержку энергонезависимости от России.

«Сегодня я объявил о выделении дополнительных £88 миллионов в поддержку стабильности институтов управления и энергетической независимости Украины. Это финансирование должно поддержать ваши усилия, Владимир [Зеленский], и других по развитию свободного и богатого украинского общества, свободного от злонамеренного влияния», — сказал он на совместном брифинге.

Отметим, деньги выделят из британского фонда Good Governance Fund, который с 2015 года участвующего в поддержке экономических и институциональных реформ в Восточной Европе и на Западных Балканах.