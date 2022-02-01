Великобритания выделит Украине £88 миллионов на энергонезависимость от России

Великобритания предоставит Украине дополнительно £88 миллионов (около $119 миллионов) в поддержку энергонезависимости от России.
Об этом в ходе визита в Киев 1 февраля заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.
«Сегодня я объявил о выделении дополнительных £88 миллионов в поддержку стабильности институтов управления и энергетической независимости Украины. Это финансирование должно поддержать ваши усилия, Владимир [Зеленский], и других по развитию свободного и богатого украинского общества, свободного от злонамеренного влияния», — сказал он на совместном брифинге.
Отметим, деньги выделят из британского фонда Good Governance Fund, который с 2015 года участвующего в поддержке экономических и институциональных реформ в Восточной Европе и на Западных Балканах.
- Ранее Джонсон заявил, что Великобритания согласовала со США пакет санкций против России в случае ее вторжения в Украину, которые «будут активированы в ту же минуту, как только нога российского солдата решится пересечь украинскую границу и ступить на украинскую территорию».
- Министр иностранных дел Британии Лиз Трас также отмечала, что в случае введения новых санкций британские активы тех, «кто оказывает стратегическую или экономическую поддержку российским властям», будут заморожены, а сами они не смогут попасть в страну.
- США за вторжение войск России в Украину угрожают РФ разрушительными санкциями, которые нанесут «непоправимые потери» российской экономике. Под санкции попадут банковский сектор, Владимир Путин, «Северный поток — 2», РФ отключат от SWIFT, а Байден обещал, что российские банки не смогут работать с долларами.