Велика Британія виділить Україні £88 мільйонів на енергонезалежність від Росії

Про це під час візиту до Києва 1 лютого заявив британський премʼєр-міністр Борис Джонсон.

Велика Британія надасть Україні додатково £88 мільйонів (майже $119 мільйонів) на підтримку енергонезалежності від Росії.

«Сьогодні я оголосив про виділення додаткових £88 мільйонів на підтримку стабільності інститутів управління та енергетичної незалежності України. Це фінансування має підтримати зусилля ваші, Володимире [Зеленський], та інших щодо розвитку вільного і багатого українського суспільства, вільного від зловмисного впливу», — сказав він на спільному брифінгу.

Зазначимо, гроші виділять із британського фонду Good Governance Fund, який з 2015 року бере участь у підтримці економічних та інституційних реформ у Східній Європі та на Західних Балканах.