Прем’єр Британії Джонсон таки поспілкувався із Путіним по телефону. Говорили про Україну та НАТО

У середу, 2 лютого, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, повернувшись з України, поспілкувався з президентом Росії Володимиром Путіним по телефону.

Як повідомили в Офісі прем’єра, лідери країн обговорили ситуацію біля кордонів України, політику відкритих дверей НАТО, а також зміну клімату, ситуацію в Афганістані та ядерну угоду з Іраном.

Зокрема, Джонсон наголосив, що всі європейські країни мають право претендувати на членство в НАТО, це повною мірою стосується і України.

Також британський прем’єр підтвердив, що НАТО є оборонним союзом.