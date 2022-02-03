Прем’єр Британії Джонсон таки поспілкувався із Путіним по телефону. Говорили про Україну та НАТО

У середу, 2 лютого, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, повернувшись з України, поспілкувався з президентом Росії Володимиром Путіним по телефону.
Як повідомили в Офісі прем’єра, лідери країн обговорили ситуацію біля кордонів України, політику відкритих дверей НАТО, а також зміну клімату, ситуацію в Афганістані та ядерну угоду з Іраном.
Зокрема, Джонсон наголосив, що всі європейські країни мають право претендувати на членство в НАТО, це повною мірою стосується і України.
Також британський прем’єр підтвердив, що НАТО є оборонним союзом.
Лідери зійшлися на думці, що в загостренні не зацікавлений ніхто. Джонсон наголосив, у цій ситуації єдиний шлях уперед — це «діалог та дипломатія», а також заявив про необхідність залучення України до переговорів.
«Сьогодні вдень я розмовляв із президентом Путіним, щоб висловити глибоке занепокоєння ворожими діями Росії на кордоні з Україною. Будь-яке подальше вторгнення на територію України буде трагічним прорахунком», — написав він на своїй сторінці у Twitter.
Водночас, як повідомили у Кремлі, Путін звинуватив Україну в «хронічному саботажі Мінських домовленостей», а також поскаржився, що НАТО не готова «адекватно реагувати на обґрунтовані російські занепокоєння».
Також російські президент вкотре заявив, що Альянс «прикривається так званою політикою відкритих дверей», яка, на його думку, суперечить основному принципу неподільності безпеки.
- Британські ЗМІ повідомляли, що розмова Джонсона та Путіна спочатку була запланована на 31 січня. Проте премʼєр Британії з неназваних причин відклав її. Джонсон також підтвердив цю інформацію в парламенті і пообіцяв, що поговорить з Путіним «щойно зможе». Пізніше датою розмови називалося 1 лютого, але цього дня прем’єр-міністр Британії перебував у Києві.
- На спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським Джонсон заявив, що Велика Британія погодила зі США пакет санкцій проти Росії у разі її вторгнення в Україну, які «будуть активовані тієї самої хвилини, коли нога російського солдата наважиться перетнути український кордон і ступити на українську територію».
- Міністр закордонних справ Британії Ліз Трас також зазначала, що в разі запровадження нових санкцій британські активи тих, «хто надає стратегічну чи економічну підтримку російській владі», будуть заморожені, а самі вони не зможуть потрапити до країни.
- США за вторгнення військ Росії в Україну погрожують РФ руйнівними санкціями, які завдадуть «непоправних втрат» російській економіці. Під санкції потраплять банківський сектор, Володимир Путін, «Північний потік — 2», РФ відключать від SWIFT, а президент Джо Байден обіцяв, що російські банки не зможуть працювати з доларами.