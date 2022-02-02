CIT: К границам Украины начали перебрасывать войска Росгвардии — их могут задействовать в оккупации

На прошлой неделе по России начали перемещать войска и технику Росгвардии, часть из них направили в оккупированный Крым и Курск, который находится в 110 километрах от границы с Украиной.

Об этом сообщает группа расследователей Conflict Intelligence Team (CIT), которая проанализировала видеозаписи в соцсетях.

Записи о переброске войск публиковали 29—31 января, в основном их делали на железнодорожных перегонах и трассах в Архангельской и Тульской областях и в Петрозаводске. На видео видны БТР-80, бронеавтомобили, грузовики, автозаки и автомобили военной автоинспекции с соответствующей символикой. При этом с них сняты номера.

Российский телеканал ТВ2 сообщал, что 26 января из Томска в Курск перебросили 130 военных Росгвардии из-за «напряженной ситуации на границе с Украиной». 28 января с помощью сервиса Flightradar24 аналитики отследили Ил-76 Росгвардии, который прибыл в Крым.

«Пока что мы не наблюдали размещения росгвардейцев в лагерях или населенных пунктах у границ Украины. Вместе с тем следует отметить, что подобная переброска ВНГ достаточно нехарактерна», — отметили в CIT.

Ранее расследователи заявляли, что переброска Росгвардии будет тревожным сигналом. Ее могут использовать при вторжении на оккупированных территориях, чтобы усмирять местное население и партизан. Подобный опыт Росгвардия получила в Сирии.